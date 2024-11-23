Какие квартиры продаются в пос. Ленинский: обзор Myslo

Фото: avito.ru

Редакция Myslo продолжает исследовать предложения о продаже недвижимости в разных уголках Тулы. Сегодня в центре нашего внимания – пос. Ленинский, некогда – центр крупного района области, а сейчас – одно из самых больших поселений Большой Тулы.

Кстати, до 1939 года этот населённый пункт имел гораздо более мощное и оригинальное название – посёлок Домман-Асфальтового завода. Сегодня он относится к Зареченскому округу, в нём проживают около 8000 человек.

Жители называют Ленинский «ближней деревней» - местом, где жизнь течёт тихо и размеренно, а также отмечают неплохую для сельской территории инфраструктуру. Квартир в Ленинском продаётся немного – всего 18 штук. Мы выбрали самые интересные варианты по максимально простым критериям: не аварийное состояние дома, прямая продажа и отсутствие проблем с документами. Поехали!

Самое бюджетное жильё в Ленинском на сегодня – однокомнатная квартира площадью 28,2 кв. м. на третьем этаже пятиэтажки на ул. Чихирева. Косметический ремонт порядком «устал», зато окна выходят на солнечную сторону и есть балкон.

Вот что пишет продавец: «Кирпичный дом 1974 года постройки, окна пластиковые, во дворе есть парковка. Рядом школы, детский сад, спорткомплекс, супермаркеты и прочее. Прямая продажа, два собственника». Цена – 1,85 млн рублей.

На 150 тысяч больше придётся отдать за «двушку» на ул. Маяковского. Первый этаж из двух, требуется косметический ремонт, общая площадь – 40,4 кв. м. По словам собственника, в квартире заменена сантехника, установлен новый АГВ-котёл, а также входная дверь:

«Комнаты изолированные, состояние позволяет заехать, сделать минимальный ремонт и жить. Приятные соседи, один владелец, документы готовы. Позади дома расположен небольшой сарай, в котором можно хранить вещи или переоборудовать под гараж. Перед квартирой небольшой участок земли, можно организовать огород».

Двухкомнатная квартира в четырёхэтажной кирпичной «хрущёвке» на ул. Гагарина продаётся за 2,7 млн рублей. Общая площадь – чуть больше 45 «квадратов», комнаты изолированные, санузел – совмещённый.

Комментарий автора объявления выглядит так: «Квартира не угловая, теплая, пластиковые окна, балкон остеклён. Во дворе детская площадка. Вся необходимая инфраструктура в шаговой доступности: Центр образования № 46, детский сад, два магазина, дом культуры, остановка общественного транспорта».

За «трёшку» площадью 78 кв. м. в соседнем доме придётся выложить целых 5 млн рублей. За эти деньги вы получите квартиру на верхнем третьем этаже, с двумя балконами, раздельным санузлом, изолированными комнатами и евроремонтом.

Описание объявление следующее: «Высокие потолки создают ощущение ещё большего пространства. Bo всей квартире установлены пластиковые окна, чугунные батареи, теплый пол на входе, кондиционер в спальне. К квартире относятся 2 парковочных места. В 2017 году в доме проведен капремонт».

Самая дорогая квартира, выставленная на продажу в Ленинском, находится на ул. 3-й Микрорайон. Покупатели получат три комнаты (82 кв. м.), просторную 12-метровую кухню, лоджию и гардеробную.

Вот что пишет продавец: «Большая, светлая, тёплая квартира. Hoвый ремонт, делали для себя. Окна выходят на 2 стороны, 3 этаж. Окна - тройной стеклопакет, батареи оснащены термоголовкам, индивидуальные отопление, натяжной потолок с точечными светильниками и люстрами». Цена – 6300000 рублей».