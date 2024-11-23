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Кулаком по голове: в Богородицке пьяный мужчина нанес смертельный удар знакомому

Кулаком по голове: в Богородицке пьяный мужчина нанес смертельный удар знакомому

29-летний молодой человек предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого, повлекшее его смерть.

Богородицкой межрайонной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Богородицка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 14 сентября 2024 29-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, встретил ночью в районе ул. 2-я Лесоторговая своего знакомого. Он позвал его «выяснить отношения» — якобы тот оскорблял сожительницу мужчины. Во время драки он ударил знакомого кулаком по голове. От полученных повреждений 37-летний потерпевший скончался спустя три дня дома.

Обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в Богородицкий межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

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