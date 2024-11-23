В Туле 300 дзюдоистов борются за медали Всероссийских соревнований памяти Леонида Тихмянова

Фото пресс-службы правительства Тульской области

23 ноября в спорткомплексе «Новое поколение» состоялось открытие Всероссийских соревнований по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет.

Соревнования — на призы Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы». Они посвящены памяти Героя Советского союза Леонида Тихмянова.

Участников приветствовал министр спорта Тульской области Михаил Трунов:

— Для нас важно чтить и соблюдать традиции, именно поэтому данные соревнования проходят на тульской земле в сорок первый раз! Каждый год всё больше спортсменов из разных уголков нашей страны приезжают бороться за титул победителя. Уверен, участники состязаний продемонстрируют прекрасную физическую и техническую подготовку, всем удачи!

В соревнованиях принимают участие порядка 300 дзюдоистов из 25 регионов страны. Победители и призеры каждой весовой категории будут награждены дипломами и медалями.



Отметим, данный турнир проводится в оружейной столице с 1984 года. В разные годы в нем принимали участие прославленные советские и российские дзюдоисты, призеры олимпийских игр и чемпионата мира.



Соревнования завершатся 24 ноября.

Леонид Павлович Тихмянов — советский офицер-миномётчик, участник Великой Отечественной войны, командир батареи 12-го минометного полка 43-й минометной бригады 3-й гвардейской артиллерийской дивизии 5-го артиллерийского корпуса прорыва Западного фронта, Герой Советского Союза.