Узловская администрация расторгла незаконный договор о передаче коммунальных объектов частнику

Администрация Узловского района расторгла незаконный договор по передаче объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения с ООО «РГК». Чиновники исполнили предупреждение регионального УФАС.

Напомним, ведомство установило, что орган местного самоуправления незаконно распорядился централизованными системами теплоснабжения и горячего водоснабжения (225 объектами), находящимися в муниципальной собственности, передав их во временное владение и пользование ООО «РГК» без конкурентных процедур.