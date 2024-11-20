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В тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей
Фото минздрава Тульской области.

В тульском онкоцентре пройдет день открытых дверей

Необходима предварительная запись.

В тульском онкоцентре пройдет День открытых дверей, посвящённый профилактике онкозаболеваний. Обследоваться можно будет в субботу, 23 ноября, с 8.00 до 14.00.

Как сообщает региональный минздрав, жители Тулы и области смогут пройти онкоскрининг без направления по предварительной записи: осмотр врача онколога, ЛОР-онколога, онкогинеколога, онкоуролога.

Пациентам будут проведены исследования: маммография, УЗИ молочных желез (по показаниям); жидкостная цитология; анализ крови на простатический специфический антиген; низкодозовая компьютерная томография органов грудной клетки (пациентам старше 55 лет, со стажем курения более 30 пачка/лет, которым не проводилась РКТ в течение года).

Прием будет осуществляться по предварительной записи по тел.: 8 (4872) 33-81-41. С собой — паспорт, полис, СНИЛС.

Напомним, что ранняя диагностика онкологических заболеваний и повышение доступности медицинской помощи — задачи национального проекта «Здравоохранение».
 

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