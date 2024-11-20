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Циклон «Квитерия» обрушит на Центральную Россию штормовую погоду
Фото Алексея Пирязева.

Циклон «Квитерия» обрушит на Центральную Россию штормовую погоду

Ожидаются снегопады и сильный ветер.

Североатлантический циклон «Квитерия» уже сегодня начал портить погоду в Центральной России. Зона снегопадов, смещаясь в восточном-северо-восточном направлении, пройдет через Москву, Верхневолжье, оставляя за собой снежный покров толщиной от 1 до 6 см. Порывы будут достигать 12–17 метров в секунду.

По данным синоптиков погодного центра «Фобос», четверг будет очень дождливым: за сутки ожидается 40–50% от всей месячной нормы. При этом порывы ветра будут достигать штормовых 15–20 м/с. Тем не менее будет тепло — даже ночью температура воздуха ожидается не ниже +4…+6 °С, а днем — +7…+9 °С, что на 7° теплее многолетних показателей ноября.

— Показания барометров продолжат стремительно падать и к исходу дня окажутся на самом дне барического «колодца» — 722 мм рт. ст., что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей, — прогнозируют синоптики.

В ночь на пятницу резко похолодает до 0…+3 °С, осадки перейдут в снегопад, на земле появится снежный покров высотой 1–2 см.

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Фотограф:
сегодня, в 17:54 0
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