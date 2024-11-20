Почти 9 процентов тульских школьников имеют лишний вес

В рамках национального проекта «Демография» с 2022 по 2024 год специалисты Роспотребнадзора проводили исследования по оценке питания детей в школах.

В анкетировании приняли участие 50 школ региона, интервьюировано более 6 тысяч школьников и их родителей, директора школ и операторы питания.

По результатам данных опроса, лишний вес имеют 8,6% школьников, 15,7% их матерей и почти 32% отцов. Практически 80,0% семей считают, что они достаточно информированы о принципах здорового питания. При этом питаются реже чем четыре раза в день 47% школьников, 59% завтракают перед школой и 24% на регулярной основе берут еду из дома. В качестве дополнительного питания выпечке, кондитерским изделиям и фастфуду отдали предпочтение около 20% обучающихся.

При этом более половины опрошенных респондентов (53,8%) отметили, что регулярно занимаются спортом, а состояние гиподинамии испытывает треть детей (25%).

Также треть опрошенных детей (29%) проводят за гаджетами более 3 часов в день и примерно столько же (22%) спят менее 8 часов в учебные дни.

Полученные данные востребованы и используются для улучшения системы школьного питания, сообщает пресс-служба ведомства.