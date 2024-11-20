Тульский виноградарь проиграл иск: суд обязал его заплатить владельцу земли

В Тульском областном суде завершилось рассмотрение двух исков. Один был направлен к Юрию Зотову, селекционеру-виноградарю из пос. Петелино. В нем владелец земли требовал взыскать с него необоснованное обогащение за самовольное использование не принадлежащего ему земельного участка. Второй иск был встречным, Юрий Зотов требовал признать результаты межевания недействительными, а право собственности на землю — отсутствующим.

Селекционер в очередной раз пытался доказать суду, что стал заложником обстоятельств, которые создали руководители администрации Ленинского района в начале нулевых.

Напомним, житель пос. Петелино Юрий Зотов в 2002 году обратился в местную администрацию с просьбой предоставить земельный участок для работы его КФХ «Малыш». Администрация 8 октября 2002 года согласовала выделение ему в аренду земли на 49 лет и обязала в течение месяца заключить договор аренды. Условие это оказалось фактически невыполнимым. Дело в том, что без межевания нельзя было зарегистрировать арендные отношения, а провести его в те годы имела право только местная администрация. Но денег в бюджете на эти цели она не имела. Мужчина начал работать на земле и периодически приходил к чиновникам с просьбой заключить с ним договор аренды.

Когда он в очередной раз пришел в 2005 году, то оказалось, что условия изменились: теперь граждане также могут заказать кадастровые работы и оплатить их за свой счет. Зотов заказал и оплатил их. Результаты межевания должен был утвердить глава администрации Ленинского района Михаил Иванцов. Но он не стал этого делать под предлогом того, что Зотов за эти годы не оформил договор аренды, 1 февраля 2006 года он отменил предыдущее постановление о предоставлении ему участка и ликвидировал его КФХ.

На тот момент селекционер работал на участке уже 4 года. Первые результаты уже вот-вот должны были появиться. Мужчина не мог просто свернуть хозяйство и выкорчевать выросшие за эти годы растения. Он надеялся, что решение со временем будет найдено, и продолжил работать на земле. Деятельность свою он не скрывал, про него на Myslo выходило достаточно много публикаций. В 2013 году созданный им сорт винограда «Черная жемчужина» стал одним из лучших на российском конкурсе виноградарей.

Первые обращения от нового владельца земельного участка Зотов получил в 2018 году. Тот направил ему предложение освободить землю, взять в аренду либо выкупить за 12 млн рублей. Ни один из вариантов Зотову не был по карману, да и труды селекции уже были очевидны, прерывать процесс создания сортов — это сродни уничтожению всех достижений.

В 2020 году начались первые судебные разбирательства по освобождению земельного участка. Продолжаются они и до сих пор.

Судебная коллегия 19 ноября 2024 года, рассмотрев оба иска, отказала Зотову и удовлетворила иск владельца земельного участка, обязав селекционера заплатить более 200 тыс. рублей в качестве компенсации за незаконное обогащение при использовании чужой землей.

Зотов намерен вновь обжаловать данное решение.