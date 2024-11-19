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С 1 декабря родители школьников смогут зайти в электронный дневник только через ЕСИА
Фото Алексея Пирязева

С 1 декабря родители школьников смогут зайти в электронный дневник только через ЕСИА

В пресс-центре Правительства прошел брифинг, посвященный изменениям в работе системы «Сетевой город. Образование» (СГО).

В соответствии с требованиями федерального законодательства, с 1 декабря авторизация в электронном дневнике по системным логину и паролю в Тульской области будет отключена. Чтобы проверить оценки, родителям придётс авторизоваться через ЕСИА. Это обеспечит высокий уровень защиты информации и гарантирует конфиденциальность персональных данных.

Заместитель директора департамента информационной безопасности и информатизации министерства цифрового развития и связи Тульской области Денис Чипенко напомнил, что электронный дневник доступен через веб-платформу и мобильное приложение «Арсенал услуг 71».

– Электронный дневник предлагает множество дополнительных функций, которые делают процесс обучения более удобным, облегчают взаимодействие между учащимися, родителями и преподавателями, создают прозрачную и безопасную среду для учебы и коммуникации. В Тульской области у этого сервиса более 500 тысяч пользователей. С января по октябрь они совершили более 40 млн входов в систему, – рассказал замминистра образования региона Сергей Минаев.

Родителям нужно будет привязать к учетной записи СГО свой аккаунт в ЕСИА и создать учетную запись ребенку в возрасте до 14 лет. Школьники с 14 до 18 лет могут создать учетную запись самостоятельно.

Подробная пошаговая инструкция размещена на сайте «Сетевой город. Образование» и на портале «Госуслуги». По всем вопросам родители и ученики могут обратиться в техподдержку по телефону: 8(4872)24-99-99.

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