Как тулякам обратиться в Следственный комитет: список контактов

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам расследования уголовных дел и проведения проверок, а также пожаловаться на сотрудников ведомства.

Следственное управление СК России по Тульской области напоминает жителям региона о возможности обратиться к сотрудникам ведомства через различные каналы связи:

Справочный телефон: 8(4872)30-48-98, 8(4872)30-48-97,

Телефон доверия: 8(4872)56-95-53 (круглосуточно),

Телефонная линия «Ребенок в опасности»: 123, 8(4872)55-54-01 (круглосуточно),

Телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес: 8(4872)77-04-18 (круглосуточно),

Телефон «Остановим коррупцию»: 8(961)152-03-32,

Телефонная линия для жителей новых регионов России, а также беженцев: 8(4872)26-99-40 (круглосуточно),

Телефонная линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(4872)77-05-00 (круглосуточно).

Обращения также принимаются через официальные аккаунты ведомства «ВКонтакте» и «Телеграме».

Для оперативной связи с заявителем сотрудники могут попросить указать в тексте обращения анкетные данные, а также номер телефона или адрес электронной почты.