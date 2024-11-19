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Как тулякам обратиться в Следственный комитет: список контактов
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Как тулякам обратиться в Следственный комитет: список контактов

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам расследования уголовных дел и проведения проверок, а также пожаловаться на сотрудников ведомства.

Следственное управление СК России по Тульской области напоминает жителям региона о возможности обратиться к сотрудникам ведомства через различные каналы связи:

  • Справочный телефон: 8(4872)30-48-98, 8(4872)30-48-97,
  • Телефон доверия: 8(4872)56-95-53 (круглосуточно), 
  • Телефонная линия «Ребенок в опасности»:  123, 8(4872)55-54-01 (круглосуточно),
  • Телефонная линия для сообщений о давлении на бизнес: 8(4872)77-04-18 (круглосуточно),
  • Телефон «Остановим коррупцию»:  8(961)152-03-32,
  • Телефонная линия для жителей новых регионов России, а также беженцев: 8(4872)26-99-40 (круглосуточно),
  • Телефонная линия для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8(4872)77-05-00 (круглосуточно).

Обращения также принимаются через официальные аккаунты ведомства «ВКонтакте» и «Телеграме».

Для оперативной связи с заявителем сотрудники могут попросить указать в тексте обращения анкетные данные, а также номер телефона или адрес электронной почты.

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