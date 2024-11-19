Андрей Дубровский: «Бюджет – важный инструмент развития региона»

Председатель областной Думы открыл публичные слушания по законопроекту «О бюджете Тульской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

Обсуждение проекта бюджета региона на следующие три года прошло в конференц-зале тульского парка «Патриот». В нем приняли участие депутаты Тульской областной Думы, представители территориальных органов исполнительной власти Российской Федерации, Правительства области и муниципальных образований, региональной счетной палаты, профсоюзов, члены региональной Общественной палаты, студенты ТулГУ, граждане, журналисты.

— Бюджет — важный инструмент развития региона. Его основные приоритеты: выполнение социальных обязательств, поддержка участников СВО, формирование комфортной среды для жизни, создание условий для роста экономики, — сказал в приветственном слове председатель облдумы Андрей Дубровский.

Андрей Владимирович отметил, что сильная экономика обеспечивает прочную основу развития области.

— Несмотря на санкции, наша промышленность, сельское хозяйство и другие отрасли демонстрируют рост. Рассчитываем, что эта тенденция сохранится. Если необходима законодательная поддержка, депутаты готовы к обсуждению, — заверил спикер регионального парламента.

Он подчеркнул, что в центре внимания всегда жители, их проблемы и потребности.

— Особенно важно сегодня поддержать участников специальной военной операции, окружить заботой семьи наших бойцов. В Тульской области действует 68 различных мер. Уверен, что депутаты поддержат все конструктивные инициативы, направленные на усиление адресной поддержки наших героев, — сказал Андрей Дубровский. — Бюджет в целом остается социально ориентированным. В следующем году доля социальных отраслей превысит 67 процентов в общей сумме расходов. Наш регион развивается. Продолжится строительство спортивных объектов, переселение из аварийного жилья, модернизация коммунального хозяйства и транспорта, ремонт дорог. Многие проблемы поможет решать программа «Наш район». По инициативе Дмитрия Вячеславовича Миляева депутаты подключились к ее формированию.

Андрей Владимирович рассказал о состоявшейся на минувшей неделе встрече с жителями Богородицка.

— Их дома отремонтированы по программе капитального ремонта, но дворы необходимо благоустроить. В следующем году их приведут в порядок по программе «Наш район». Вопросы, которые она решает, напрямую влияют на качество жизни людей, — подчеркнул председатель областной Думы.

Андрей Дубровский отметил, что для формирования бюджета важен объективный анализ его проекта, учет различных мнений. Председатель облдумы пожелал участникам слушаний успешной работы.