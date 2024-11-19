  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В Ясной Поляне выступит гармонист-виртуоз - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Ясной Поляне выступит гармонист-виртуоз

В Ясной Поляне выступит гармонист-виртуоз

30 ноября в яснополянском ДК (Ясная Поляна, 142-а) состоится концерт гармониста, солиста Москонцерта Михаила Коломыцева.

Артист представит программу, которую высоко оценят любители народной музыки.

В концерте прозвучат обработки народных мелодий и оригинальные сочинения Ивана Варнашова, Сергея Сметанина и Евгения Дербенко. Музыке последнего будет уделено особое внимание. Заслуженный деятель искусств России Евгений Дербенко был одним из первых учителей Михаила Коломыцева. Гармонист подчеркивает, что его наставник как автор музыкальных произведений сделал для гармони больше всех других композиторов.

Михаила Коломыцева называют музыкантом, соединяющим в своих выступлениях жизнерадостность и юмор, философию и утонченность. Постоянные зрители рассказывают, что в исполнении гармониста-виртуоза известные мелодии всегда сопровождаются пением публики. «Моя главная задача — принести людям радость. В Ясной Поляне я попытаюсь найти ключик к каждому сердцу», — говорит гармонист.

Для яснополянской сцены предстоящий концерт Михаила Коломыцева имеет символическое значение. Воспитанный в дворянских традициях Лев Толстой ценил больше всего народную музыку. В Ясной Поляне до сих пор сохраняется трепетное отношение к этому искусству.

Начало концерта — 14.00. Продолжительность: 1 час 20 минут.
Возрастное ограничение: 6+.

Для справки

Михаил Коломыцев закончил с отличием Орловское музыкальное училище (класс заслуженного деятеля искусств РФ композитора Е. П. Дербенко). В 2001 году он получил серебряную медаль Первого международного конкурса «Золотой аккордеон» в Нью-Йорке. В 2002 году стал лауреатом I (с ансамблем) и II степеней Седьмого всероссийского фестиваля «Играй, гармонь!».

В 2008 году Михаил Коломыцев стал солистом ГБУК «Москонцерт». Гармонист — участник и лауреат множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Он выступал в Концертном зале им. П. И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Государственном Кремлевском дворце.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:39 0
Другие статьи по темам
Событие
гармонист
Люди
Михаил Коломыцев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Андрей Дубровский: «Бюджет – важный инструмент развития региона»
Андрей Дубровский: «Бюджет – важный инструмент развития региона»
Бывший ТЦ «Голубой огонь» на ул. Кутузова сменил название
Бывший ТЦ «Голубой огонь» на ул. Кутузова сменил название
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.