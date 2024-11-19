В Ясной Поляне выступит гармонист-виртуоз

Артист представит программу, которую высоко оценят любители народной музыки.

В концерте прозвучат обработки народных мелодий и оригинальные сочинения Ивана Варнашова, Сергея Сметанина и Евгения Дербенко. Музыке последнего будет уделено особое внимание. Заслуженный деятель искусств России Евгений Дербенко был одним из первых учителей Михаила Коломыцева. Гармонист подчеркивает, что его наставник как автор музыкальных произведений сделал для гармони больше всех других композиторов.

Михаила Коломыцева называют музыкантом, соединяющим в своих выступлениях жизнерадостность и юмор, философию и утонченность. Постоянные зрители рассказывают, что в исполнении гармониста-виртуоза известные мелодии всегда сопровождаются пением публики. «Моя главная задача — принести людям радость. В Ясной Поляне я попытаюсь найти ключик к каждому сердцу», — говорит гармонист.

Для яснополянской сцены предстоящий концерт Михаила Коломыцева имеет символическое значение. Воспитанный в дворянских традициях Лев Толстой ценил больше всего народную музыку. В Ясной Поляне до сих пор сохраняется трепетное отношение к этому искусству.

Начало концерта — 14.00. Продолжительность: 1 час 20 минут.

Возрастное ограничение: 6+.

Для справки

Михаил Коломыцев закончил с отличием Орловское музыкальное училище (класс заслуженного деятеля искусств РФ композитора Е. П. Дербенко). В 2001 году он получил серебряную медаль Первого международного конкурса «Золотой аккордеон» в Нью-Йорке. В 2002 году стал лауреатом I (с ансамблем) и II степеней Седьмого всероссийского фестиваля «Играй, гармонь!».

В 2008 году Михаил Коломыцев стал солистом ГБУК «Москонцерт». Гармонист — участник и лауреат множества всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Он выступал в Концертном зале им. П. И. Чайковского, Московском международном Доме музыки, Государственном Кремлевском дворце.