В Тульской области запретили распространять фото и видео работы ПВО и военных объектов

Штраф – до 150 тысяч рублей. Рассказываем, что еще нельзя публиковать.

С 18 ноября решением оперативного штаба в Тульской области на период проведения СВО вводится запрет на публикацию и распространение (тиражирование) в средствах массовой информации и коммуникации, включая сеть «Интернет» публикацию и распространение фото- или видеоматериалов, содержащих данные:

способствующие раскрытию мест расположения (передислокации) на территории Тульской области сил и средств Минобороны РФ и объектов военной инфраструктуры, потенциально опасных объектов инфраструктуры и критически важных объектов, включая сооружения систем связи, объекты промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспорта,

об использовании и последствиях применения на территории Тульской области средств противовоздушной обороны, БПЛА и других специальных средствах поражения, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения (падения, атаки), запуска или траекторию полета, а также установить факт их поражения и оценить характер нанесенных повреждений.

Запрет не распространяется на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти, а также официально опубликованную этими органами информацию в СМИ, соцсетях и мессенджерах.

Нарушение данных запретов влечет штраф на сумму до 150 тысяч рублей

в соответствии со ст. 5.3. Закона Тульской области от 9 июня 2003 года № 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области».