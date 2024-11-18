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Теплолюбивые обитатели зооуголка Центрального парка переехали в зимние «квартиры»
Фото ГУ ТО "Тульские парки".

Теплолюбивые обитатели зооуголка Центрального парка переехали в зимние «квартиры»

До весны там будут жить попугаи, павлины, индюки и др.

Теплолюбивые обитатели зооуголка Центрального парка перебрались в зимние «квартиры». До весны в отапливаемых помещениях будут жить попугаи, павлины, индюки, экзотические породы курочек.

Как сообщили в пресс-службе «Тульских парков», водоплавающие птицы — различные породы гусей, лебеди — в холодное время года будут находиться в специально отгороженной части пруда. Там даже в самые сильные морозы имеется незамерзающая полынья. Для этого компрессоры непрерывно будут поднимать воду с глубины и смешивать её с остывшей водой на поверхности.

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— С наступлением холодов меняется меню птиц и животных. Например, для птиц и травоядных свежую зелень в виде одуванчиков и травы сменяют тёртые овощи: свекла, морковь, картофель. Еда для хищников немного подогревается, а сами кормления происходят чаще, но меньшими порциями, чтобы еда не успевала замерзнуть, — рассказали в администрации парка.

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