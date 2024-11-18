Лекции, мастер-классы о красоте и здоровье: в ЦПКиО отметят День матери

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Дом детского творчества:

11.00 — Начало работы выставки детских поделок и рисунков «Маме с любовью».

11.00-11.30 — Мегараскраска.

11.30-12.00 — Проект «Волшебные истории».

12.00-12.30 — Мастер-класс «Мастерская чудес».

12.30-13.00 — Дискотека.

«ЗОЖ-марафон» для мам с формате лекций с экспертами:

13.00-13.30 — Экспресс-консультации нутрициолога Валентины Мампель, консультанта по здоровому образу жизни и активному долголетию, которая расскажет о важности правильного питания.

13.30-14.00 — Основатель студии ручного массажа Love Body Екатерина Пронина продемонстрирует массаж лица по новым техникам, представит мастер-класс, где всего за 10-15 минут в день можно придать лицу свежесть и молодость.

14.00-14.30 — «Здоровье мышц тазового дна — основа женского здоровья». Эксперт — Татьяна Попова, руководитель Центра ментального фитнеса, спикер международных конференций, посвященных женскому здоровью, лектор на тему физической нагрузки в женских консультациях, тренер по йоге и пилатесу.

14.30-15.00 — «Как быть женщиной в силе, не будучи сильной женщиной» — через разумные тренировки и здоровое питание. Эксперт — Ульяна Бривина, специалист по движению, консультант в питании, педагог-психолог, создатель Студии движения.

15.00-15.30 — Тренер студии растяжки LeVita Ульяна Калинина.

Вход свободный, запись по телефону: +7 958 664-73-60.