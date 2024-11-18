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Украинские спецслужбы готовили теракт на газораспределительной подстанции в Туле

Украинские спецслужбы готовили теракт на газораспределительной подстанции в Туле

Подозреваемых в подготовке теракта задержала ФСБ.

ФСБ задержала в Калужской области 48-летнего гражданина России. Мужчина по указке украинских спецслужб изготавливал самодельные взрывные устройства для совершения терактов сразу в трех регионах России.

По информации ведомства, бомбы подозреваемого, передаваемые другим агентам украинских спецслужб, планировали использовать для подрыва в отделе полиции и Доме офицеров в Белгороде, в офисах двух энергетических компаний в Брянске и на газораспределительной подстанции в Туле. Дома у мужчины нашли готовое к использованию СВУ массой 4,8 кг на основе аммонала, компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

За подготовку указанных преступлений органами безопасности задержано 7 граждан РФ, в отношении которых проводятся следственные действия.

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