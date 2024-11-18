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В Веневском районе автобус влетел в буксируемый тягач: два человека пострадали

В Веневском районе автобус влетел в буксируемый тягач: два человека пострадали

Точную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ.

Сегодня, 18 ноября, на 154-м километре автодороги М-4 Дон в Веневском районе произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция. 

В 1.30 43-летний водитель автобуса Zhongtong врезался в Renault Premium. Грузовик находился на буксире у Dongfeng. После удара Renault столкнулся с Dongfeng.

В результате аварии пострадали два пассажира автобуса: 52-летнему мужчине оказали помощь на месте, а 40-летнего мужчину госпитализировали.

Точную причину и обстоятельства аварии предстоит установить сотрудникам ГАИ. 

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