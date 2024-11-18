Тест: хорошо ли вы помните фильм «Бриллиантовая рука»?

Красотка-соблазнительница в «Бриллиантовой руке» — одна самых выдающихся ее ролей.

«Бриллиантовая рука» — советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая на экраны в 1969 году. Фильм давно стал культовым, а фразы из него живут в народе до сих пор.

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