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Убийство около рынка «Салют»: обвиняемого арестовали прямо в больничной палате

Убийство около рынка «Салют»: обвиняемого арестовали прямо в больничной палате

Мужчина будет находиться под конвоем в больнице, а потом его переведут в СИЗО.

13 ноября на улице Академика Павлова, неподалёку от рынка «Салют» в городе Туле, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом. От полученного ранения 42-летний Рагим М. скончался в больнице. 

Личность подозреваемого была оперативно установлена следователями и полицейскими. 41-летний гражданин Азербайджана Яшар А., который в ходе конфликта также получил ножевое ранение, спешно уехал в Калугу и был там госпитализирован, а уже потом медики сообщили о раненом пациенте правоохранителям. Мужчину перевезли в одну из больниц Тулы, предъявили обвинение в убийстве и сегодня арестовали прямо в больничной палате. 

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В связи с состоянием здоровья Яшар А. будет находится под конвоем в больнице, после чего его перевезут в следственный изолятор.

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