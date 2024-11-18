Убийство около рынка «Салют»: обвиняемого арестовали прямо в больничной палате

Мужчина будет находиться под конвоем в больнице, а потом его переведут в СИЗО.

13 ноября на улице Академика Павлова, неподалёку от рынка «Салют» в городе Туле, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них ударил другого ножом. От полученного ранения 42-летний Рагим М. скончался в больнице.

Личность подозреваемого была оперативно установлена следователями и полицейскими. 41-летний гражданин Азербайджана Яшар А., который в ходе конфликта также получил ножевое ранение, спешно уехал в Калугу и был там госпитализирован, а уже потом медики сообщили о раненом пациенте правоохранителям. Мужчину перевезли в одну из больниц Тулы, предъявили обвинение в убийстве и сегодня арестовали прямо в больничной палате.

В связи с состоянием здоровья Яшар А. будет находится под конвоем в больнице, после чего его перевезут в следственный изолятор.