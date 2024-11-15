Почти 20 тысяч туляков сдали финансовый зачет на «отлично»

Фото Алексея Пирязева

Жители Тульской области приняли участие в VII Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности/ В этом году тестирование прошли 33 тысячи человек, 60% из них справились со всеми заданиями.

Зачет можно было пройти не только индивидуально, но и всей семьей. В этом году было сформировано 950 тульских команд. Половина из них верно ответила на вопросы тестирования, отметили в тульском отделении Банка России.

Взрослые участники могли выбрать наиболее актуальную для них жизненную ситуацию и ответить на вопросы, связанные с ней. Самыми популярными темами стали «Коплю на финансовую цель», «Прокачиваю финансовую грамотность» и «Избегаю ловушек».

Сложнее было ответить на вопросы про открытие собственного дела, пенсию и покупку квартиры. Школьники легко справились с заданиями по противодействию мошенничеству. Затруднения вызвали темы, касающиеся инвестиций, защиты прав потребителей финансовых услуг и банковских услуг.