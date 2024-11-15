До конца года в Тульской области завершится капремонт шести школ

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В регионе ведутся работы по строительству и капремонту объектов в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда», «Образование», «Демография», «Культура», «Здравоохранение». Участники совещания обсудили ситуации на объектах, где работы идут с отставанием от графика.

В рамках федерального проекта в мкр Юго-Восточный строится школа. Она готова на 86%. По информации главы администрации Тулы Ильи Беспалова, работы завершатся до конца года. Продолжается капремонт 16 школ, 6 из них должны быть завершены в этом году. Два объекта находятся в работе.

Правительство региона держит на ежедневном контроле реконструкцию тульского театра кукол. Внимание уделено и реконструкции ДКЖ: она будет завершена до конца года.

При капремонте в молодежном центре «Родина» понадобились дополнительные работы в основном зале. Чтобы завершить ремонт вовремя, планируется привлечь дополнительное финансирование. В декабре подрядчик обещает достроить две дороги: от ул. М. Жукова до нового ЖК и от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе.

Дмитрий Миляев поручил подрядчикам оптимизировать работы на всех объектах, а профильным министрам – держать строительство на личном контроле.

– Надо искать решения, подключать дополнительные ресурсы, технику и специалистов и завершать объекты в этом году. И сделать это качественно. Правительство готово оказывать подрядчикам всестороннее содействие, –сказал губернатор.