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До конца года в Тульской области завершится капремонт шести школ
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

До конца года в Тульской области завершится капремонт шести школ

Губернатор Дмитрий Миляев провел совещание с подрядчиками. Основной темой стало строительство социальных объектов.

В регионе ведутся работы по строительству и капремонту объектов в рамках нацпроектов «Жильё и городская среда», «Образование», «Демография», «Культура», «Здравоохранение». Участники совещания обсудили ситуации на объектах, где работы идут с отставанием от графика.  

В рамках федерального проекта в мкр Юго-Восточный строится школа. Она готова на 86%. По информации главы администрации Тулы Ильи Беспалова, работы завершатся до конца года. Продолжается капремонт 16 школ, 6 из них должны быть завершены в этом году.  Два объекта находятся в работе. 

Правительство региона держит на ежедневном контроле реконструкцию тульского театра кукол. Внимание уделено и реконструкции ДКЖ: она будет завершена до конца года. 

При капремонте в молодежном центре «Родина» понадобились дополнительные работы в основном зале. Чтобы завершить ремонт вовремя,  планируется привлечь дополнительное финансирование.  В декабре подрядчик обещает достроить две дороги: от ул. М. Жукова до нового ЖК и от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе.  

Дмитрий Миляев поручил подрядчикам оптимизировать работы на всех объектах, а профильным министрам – держать строительство на личном контроле.

– Надо искать решения, подключать дополнительные ресурсы, технику и специалистов и завершать объекты в этом году. И сделать это качественно. Правительство готово оказывать подрядчикам всестороннее содействие, –сказал губернатор.

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Дмитрий Миляев
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Тульская область

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