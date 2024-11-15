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Музей-заповедник «Бежин луг» приглашает на новую выставку

Музей-заповедник «Бежин луг» приглашает на новую выставку

В усадьбе И. С. Тургенева представлены акварели Натальи Туруновской.

Посетители усадьбы попадут в загадочный мир провинциальной русской дворянской усадьбы, воспетой А. К. Толстым, И. А. Буниным и Ф. И. Тютчевым.

Работы мастера позволяют не только осязаемо представить обаяние и глубину усадьбы Овстуг, но и реально ощутить ее многоплановый мир. Гости увидят интерьеры дома, усадьбу в разные времена года в своеобразной творческой манере.

Каждая работа пропитана любовью, теплом и нежностью. Представлены картины из фондов Музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг». Выставка продлится до 20 декабря.

Адрес: Чернский р-н, с. Тургенево, ул. Школьная, д. 13, телефон: 8(48756)2-35-10.

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Тульская областьТургенево
 

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