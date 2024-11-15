Музей-заповедник «Бежин луг» приглашает на новую выставку

Посетители усадьбы попадут в загадочный мир провинциальной русской дворянской усадьбы, воспетой А. К. Толстым, И. А. Буниным и Ф. И. Тютчевым.

Работы мастера позволяют не только осязаемо представить обаяние и глубину усадьбы Овстуг, но и реально ощутить ее многоплановый мир. Гости увидят интерьеры дома, усадьбу в разные времена года в своеобразной творческой манере.

Каждая работа пропитана любовью, теплом и нежностью. Представлены картины из фондов Музея-заповедника Ф. И. Тютчева «Овстуг». Выставка продлится до 20 декабря.