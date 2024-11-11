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Прокуратура нашла санитарные нарушения в хостеле Узловой

Прокуратура нашла санитарные нарушения в хостеле Узловой

Устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

Узловская межрайонная прокуратура по поручению прокуратуры области провела проверку исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства в хостеле, расположенном по ул. Гагарина в районном центре.

При осмотре помещения было выявлено, что покрытия пола и стен помещений хостела имеют дефекты и повреждения, мусор не собирается в контейнеры с закрывающимися крышками, хранение рабочих растворов, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в помещении столовой в немаркированных емкостях, не выделено отдельное помещение, оборудованное полками или стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку, не созданы условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки.

По результатам проверки межрайонный прокурор возбудил в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Устранение нарушений находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

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