В Туле водитель Audi протаранил ограды могил Чулковского кладбища и сбежал с места ДТП

ДТП на Веневском шоссе в Туле произошло утром 11 ноября. Водитель Audi Q5 влетел на территорию Чулковского кладбища и протаранил несколько могил.

По информации Госавтоинспекции, «данных о пострадавших не поступало. Водитель оставил место ДТП».

В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по установлению его личности и местонахождения, а также всех обстоятельств происшествия.

В результате аварии повреждены ограды и памятники нескольких могил.

По информации Myslo, машиной управлял не владелец машины. Собственник транспортного средства в момент ДТП находился за пределами Тульской области.