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В Заокском районе иномарка улетела в кювет
Фото Госавтоинспекции Тульской области.

В Заокском районе иномарка улетела в кювет

Водителя госпитализировали.

ДТП случилось 10 ноября на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе. 35-летний водитель за рулем Renault не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, водителя с травмами госпитализировали. 

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Автор:
сегодня, в 13:30 0
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