В Заокском районе иномарка улетела в кювет

ДТП случилось 10 ноября на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе. 35-летний водитель за рулем Renault не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.
Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, водителя с травмами госпитализировали.
Водителя госпитализировали.
ДТП случилось 10 ноября на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе. 35-летний водитель за рулем Renault не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.
Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, водителя с травмами госпитализировали.
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