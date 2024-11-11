В Заокском районе иномарка улетела в кювет

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

ДТП случилось 10 ноября на трассе М-2 «Крым» в Заокском районе. 35-летний водитель за рулем Renault не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

Как сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции, водителя с травмами госпитализировали.