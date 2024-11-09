В Ясной Поляне объяснили, зачем вспахали поле в ноябре

Фотографии предоставлены пресс-службой музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна».

К работе попытались приступить еще два месяца назад, но не получилось.

На прошлой неделе в музее-усадьбе вспахали поле, которое первым видят все, кто приезжает в Ясную Поляну. Именно на нем ежегодно устанавливают уже знаменитую двухметровую надпись «Толстой» во время проведения одноименного фестиваля.

— Помещик Лев Толстой был передовым аграрием, поэтому в своем хозяйстве он использовал семипольный севооборот: пашня в Ясной Поляне делилась на семь полей. Обязательным на одном из участков был черный пар (поле, оставленное незасеянным на одно лето), а остальные засевались в разные годы различными зерновыми культурами. Сейчас в музее-усадьбе хлеба не выращиваются, но семиполье сохраняется, — рассказал заведующий мемориально-природным комплексом музея Владислав Воронцов.

Примерно раз в семь лет одно из семи яснополянских полей вспахивается и засевается традиционными смесями луговых сенокосных трав, которые идут на корм для музейных лошадей. Эти травы имеют определенный срок жизни. С течением времени многие из них погибают, и их место занимают сорные растения, которые резко ухудшают качество сена. По этой причине и проводится работа по обновлению.

Из-за экстремально сухого и жаркого лета этого года поле смогли вспахать только в ноябре.

Как рассказали в пресс-службе музея-усадьбы, к работе попытались приступить еще два месяца назад, но плуг не смог войти в пересохшую и плотную землю. После дождей почва размягчилась, и трактор вышел на поле.

— В следующем году этот участок не будет засеваться, мы оставим его под черный пар. Несколько раз в сезон мы будем проводить вспашку и дискование почвы. Это необходимо для того, чтобы сорные растения и их корни, которые остались в почве, погибли, не дали всходов и не испортили сенокос, — делится планами Владислав Воронцов.

Осенью следующего года или весной 2026 года это поле вновь будет засеяно луговыми травами.