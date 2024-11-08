Тульские железнодорожники получили три новых маневровых локомотива

Фото пресс-службы Московской железной дороги.

Локомотивный парк Тульского региона МЖД пополнился тремя новыми маневровыми тепловозами серии ТЭМ18ДМ. Они поступили в эксплуатационное локомотивное депо Новомосковска и будут задействованы в грузовом движении. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Тепловоз ТЭМ18ДМ — полностью отечественного производства. Имеет компактную форму, модифицированную кабину машиниста, которая увеличена в размерах. Тепловозы оснащены современными системами автоматики, которые позволяю снизить расход топлива на 15-20% и сократить вредные выбросы в окружающую среду почти на 9 тыс. т в год.

Кроме того, до конца 2024 года планируется поступление еще семи новых локомотивов ТЭМ18ДМ, которые, после «обкатки» и обучения машинистов, будут эксплуатироваться на сортировочных станциях Узловая, Плеханово, Тула и др.