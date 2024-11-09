В Тульской области жителям пострадавших от атаки БПЛА домов заменят оконные блоки

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал в своем телеграм-канале о ситуации в регионе:

— Друзья, сегодня сообщал, что на территории Тульской области подразделениями ПВО Минобороны России пресечена атака противника с использованием БПЛА.

По уточненным данным, повреждено остекление четырех частных домов в муниципальном образовании город Алексин. Глава администрации Павел Федоров вышел на место, пообщался с жильцами домов. Всем будет оказана помощь в замене оконных блоков. Ситуация находится под контролем.