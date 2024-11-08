Мошенники возродили популярную схему обмана «Мамонт»

Фото из архива Myslo.

Одним из фишинговых трендов 2024 года стало возрождение и масштабное применение мошеннической схемы, известной в криминальном сообществе как «Мамонт». Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Первые задокументированные случаи использования данной схемы были зафиксированы еще летом 2019 года.

В классическом варианте схемы «Мамонт» злоумышленники похищают деньги и данных банковских карт у потерпевших под предлогом оформления фиктивной покупки и доставки товаров с популярных онлайн-площадок.

В обновленной версии схемы мошенники не требуют от жертвы ввода данных карты на поддельном сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений.

Аферисты пытаются убедить собеседника, что это приложение — инструмент, обеспечивающий безопасность сделки. Однако скрытое там вредоносное программное обеспечение способно перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-сообщения с кодами для несанкционированного списания денег со счетов клиентов российских банков.

В министерстве пояснили, что увеличение активности злоумышленников в использовании схемы «Мамонт» в последнее время обусловлено приближающимся периодом новогодних праздников и традиционным ростом числа покупок на интернет-площадках.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо соблюдать базовые принципы цифровой грамотности: