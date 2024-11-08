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Мошенники возродили популярную схему обмана «Мамонт»
Фото из архива Myslo.

Мошенники возродили популярную схему обмана «Мамонт»

Аферисты предлагают жертве установить мобильное приложение сервиса объявлений.

Одним из фишинговых трендов 2024 года стало возрождение и масштабное применение мошеннической схемы, известной в криминальном сообществе как «Мамонт». Об этом сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Первые задокументированные случаи использования данной схемы были зафиксированы еще летом 2019 года.

В классическом варианте схемы «Мамонт» злоумышленники похищают деньги и данных банковских карт у потерпевших под предлогом оформления фиктивной покупки и доставки товаров с популярных онлайн-площадок.

В обновленной версии схемы мошенники не требуют от жертвы ввода данных карты на поддельном сайте, а предлагают установить мобильное приложение сервиса объявлений.

Аферисты пытаются убедить собеседника, что это приложение — инструмент, обеспечивающий безопасность сделки. Однако скрытое там вредоносное программное обеспечение способно перехватывать вводимые данные банковской карты и входящие SMS-сообщения с кодами для несанкционированного списания денег со счетов клиентов российских банков.

В министерстве пояснили, что увеличение активности злоумышленников в использовании схемы «Мамонт» в последнее время обусловлено приближающимся периодом новогодних праздников и традиционным ростом числа покупок на интернет-площадках.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, необходимо соблюдать базовые принципы цифровой грамотности:

  • Не следует переносить общение, начатое в чатах известных сервисов объявлений, в мессенджеры.
  • Необходимо воздерживаться от перехода по ссылкам, предоставленным неизвестными лицами в мессенджерах или электронной почте.
  • Загружать следует только официальные приложения, найденные самостоятельно в магазине мобильных приложений или на легитимном сайте сервиса.

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