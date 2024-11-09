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Минобороны РФ: в небе над Тульской областью сбиты два беспилотника

Минобороны РФ: в небе над Тульской областью сбиты два беспилотника

Всего за ночь над семью регионами РФ уничтожены 50 украинских БПЛА

По официальным данным Минобороны, в течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. 

Дежурными средствами ПВО уничтожены 50 украинских БПЛА: 28 БПЛА – над территорией Брянской области, 12 – над территорией Курской области, четыре над территорией Новгородской области, два над территорией Смоленской области, два над территорией Тульской области и по одному над территориями Орловской и Тверской областей.

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