Туляки стали больше занимать в ломбардах

В первой половине 2024 года ломбарды в Тульской области выдали клиентам около 92 тысяч займов на сумму более 1,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число договоров снизилось на 8%, а объем, наоборот, вырос — на 12%.

Рост объема выдаваемых займов и увеличение среднего размера займа — следствие повышения стоимости залоговых активов (в основном это ювелирные украшения). Средняя сумма займа в регионе за год выросла с 16 до 20 тысяч рублей, уточнили в тульском отделении Банка России.

Как показало исследование Банка России, ломбарды отмечают рост финансовой грамотности среди заемщиков. Так, например, клиенты ломбардов стали более внимательно изучать условия залогового билета (77%) и контролировать корректность оценки залога (63%). При этом только каждый четвертый клиент ломбарда сравнивает ставку по займу с максимально допустимой.