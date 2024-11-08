В Тульской области на месте затопленного карьера появится эколого-спортивный туристический кластер

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев провел рабочую встречу с главой администрации Веневского района Андреем Шубчинским. На встрече также присутствовали члены правительства региона.

Такие расширенные встречи — новый формат работы губернатора с руководителями районов, направленный на решение проблем в муниципалитетах.

Андрей Шубчинский рассказал о текущей ситуации в Веневском районе и реализации ряда проектов.

В этом году объем инвестиций в экономику района составил более 4,4 млрд рублей. Ведутся три проекта в сфере пищевой и сельскохозяйственной промышленности, которые создадут 320 новых рабочих мест. Средняя зарплата работников крупных и средних предприятий за первое полугодие составила 58,5 тысяч рублей, что на 25,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Муниципалитет активно участвует в реализации национальных проектов. В рамках нацпроекта «Образование» в Веневе был проведен капитальный ремонт Бельковского центра образования, где открылась новая «Точка роста». Для нее было приобретено современное оборудование, включая цифровые микроскопы и научные лаборатории по физике, химии и биологии. Также в Урусовском центре образования установлены интерактивная панель и новое ИКТ-оборудование, что создает доступную цифровую образовательную среду.

Дмитрий Миляев подчеркнул, что наряду с модернизацией образовательных учреждений также важно вести работу по привлечению квалифицированных кадров и обеспечивать им достойную поддержку.

В рамках нацпроекта «Культура» отреставрировано здание палат (конец XVII — начало XVIII вв.), где находится Веневский краеведческий музей. Закупленное выставочное оборудование увеличит экспозиционную площадь и позволит проводить интерактивные мероприятия, что привлечет больше посетителей. Открытие музея запланировано на ноябрь.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Веневском районе отремонтированы два участка дорог. В 2025 году запланирован ремонт еще двух улиц в городе.

Что касается развития туризма, Венев сейчас считается транзитной точкой историко-культурного кластера «Куликовский». Однако район обладает большим потенциалом для развития туризма благодаря своему историко-культурному наследию и эколого-спортивным возможностям. Андрей Шубчинский отметил, что район хочет создать новый кластер эколого-спортивного туризма.

Для реализации этой амбиции были разработаны два пилотных проекта: один для изучения целевой аудитории, другой — бизнес-тур для определения интереса бизнеса к ключевым площадкам. По итогам пилота было подписано соглашение о намерениях по одной из площадок.

В качестве новой точки притяжения в Тульской области планируется преобразование бывшего затопленного карьера на территории муниципального образования Грицовское.

Здесь планируется создание современного эколого-спортивного туристического кластера.

Также на встрече шла речь о реновации центра Венева. Администрацией совместно с жителями подготовлена концепция благоустройства под названием «Сенная площадь».

Дмитрий Миляев отметил, что к проекту нужно подойти серьезно. Проговорить проблемные вопросы, встретиться с предпринимателями, которые работают на этой территории, а также привлечь к разработке концепции местных жителей.

Губернатор Дмитрий Миляев проверил выполнение ранее данных поручений по итогам своего визита в Веневский район.

Глава администрации Андрей Шубчинский доложил о совместной работе с министерством спорта и министерством образования Тульской области по созданию футбольной и волейбольной площадок в селе Студенец.

Определено место для спортивной площадки размером 40×20 метров. Согласно сметному расчету, стоимость строительства составит 900 тыс. рублей. В министерство спорта Тульской области направлено письмо с просьбой выделить субсидию из бюджета региона.

По обращению местного жителя администрация совместно с государственным учреждением «Тульские парки» провела выездное заседание по благоустройству пляжной зоны пруда «Песчаник». Были даны рекомендации по исследованию воды, водолазной очистке.

Андрей Шубчинский также отметил, что в Веневском районе расположено 28 памятников Великой Отечественной войны и воинских захоронений. Все они будут приведены в порядок к 80-й годовщине Победы. Кроме того, руководство района поддерживает связь с участниками СВО и их семьями, учитывая их нужды и потребности, а также предоставляет помощь с бытовыми вопросами. Еженедельно осуществляется отправка гуманитарной помощи и необходимого оборудования для военнослужащих.

Однако в Веневском районе остаются и проблемные вопросы. Дмитрий Миляев обратил внимание главы Веневского района на необходимость совместной работы с профильными членами регионального правительства для решения ряда важных вопросов.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства Тульской области Наталье Аникиной совместно с администрацией района разработать план по благоустройству Веневского парка и закончить работы по нему до 2026 года.

Дмитрий Миляев отметил что необходимо определить конкретные мероприятия по обустройству пляжной зоны пруда «Песчаник» и предоставить решение в течение месяца.

Также он поручил Наталье Аникиной контролировать ход отопительного сезона и модернизации очистных сооружений в Веневском районе.

Губернатор поручил заместителю председателя правительства региона Дмитрию Маркову совместно с министерством финансов Тульской области в 2025 году обеспечить проведение ремонта дороги у Веневской больницы.