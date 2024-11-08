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Туляк угрожал знакомому ножом, а затем укусил полицейского
Фото из архива Myslo.

Туляк угрожал знакомому ножом, а затем укусил полицейского

Мужчина задержан.

В Туле Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое и применении насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, 23 октября в одной из квартир на ул. Кутузова туляк решил похитить имущество своего знакомого и избил его. Затем мужчина подставил нож к шее потерпевшего и требовал передать ему деньги.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

— Прибывший полицейский высказал законное требование прекратить противоправные действия и проехать вместе с ним в отдел полиции, однако недовольный требованиями правоохранителя местный житель укусил сотрудника, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений. Его заключили под стражу. 

Все обстоятельства происшествия выясняются.

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