Туляк угрожал знакомому ножом, а затем укусил полицейского

Фото из архива Myslo.

В Туле Следственный комитет расследует уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое и применении насилия в отношении полицейского.

По данным следствия, 23 октября в одной из квартир на ул. Кутузова туляк решил похитить имущество своего знакомого и избил его. Затем мужчина подставил нож к шее потерпевшего и требовал передать ему деньги.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

— Прибывший полицейский высказал законное требование прекратить противоправные действия и проехать вместе с ним в отдел полиции, однако недовольный требованиями правоохранителя местный житель укусил сотрудника, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений. Его заключили под стражу.

Все обстоятельства происшествия выясняются.