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В Донском и Алексине на конкурсной основе ищут директоров школ

В Донском и Алексине на конкурсной основе ищут директоров школ

Примерный оклад денежного содержания – 40 241 и 43 808 рублей соответственно.

Министерство образования Тульской области объявило конкурс на замещение вакантных должностей директоров «Алексинской школы» и «Донской школы № 1».

Он будет проводиться в два этапа. Сначала претендентам предстоит пройти тестирование. Набрав не менее 75% правильных ответов, можно будет перейти во второй этап, где конкурсантам нужно будет представить свою программу работы и развития образовательного учреждения.

Перечень прав и обязанностей директора занимает почти четыре страницы. Условия труда предлагаются стандартные — пятидневная рабочая неделя с 8-часовым рабочим днём, а также увеличенный отпуск продолжительностью 56 дней.

Примерный оклад денежного содержания директора школы в Алексине — 43 808 рублей, в Донском — 40 241 рубль. Подробную информацию о конкурсах можно найти здесь.

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сегодня, в 08:20 −1
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Место
Тульская областьАлексинДонской
 

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