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SHAMAN’у вручили нагрудный знак «Заслуженный артист Российской Федерации»
Скриншот видео из телеграм-канала Ярослава Дронова.

SHAMAN’у вручили нагрудный знак «Заслуженный артист Российской Федерации»

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил награду «Заслуженный артист Российской Федерации», которую вручают лишь спустя 20 лет творческой деятельности.

«Первый заместитель руководителя администрации Президента нашей страны Сергей Кириенко вручил мне нагрудный знак „Заслуженный артист Российской Федерации“», — написал артист в телеграм-канале.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Сенатского дворца столичного Кремля. Артист поблагодарил своих поклонников за поддержку и любовь.

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Автор:
сегодня, в 09:17 −27
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