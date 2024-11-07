Погода в Туле 8 ноября: небольшой дождь и ветер

Фото Алексея Пирязева

В пятницу в регионе будет облачно. Ожидается небольшой дождь (до 1 мм за сутки). Ветер северо-западный, до 12 метров в секунду.

Температура по области ночью — от +1 до +6 градусов, днём — от +3 до +8. Атмосферное давление — 750-755 мм рт. ст.