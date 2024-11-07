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Житель Дачного проезда сообщил о колоннах нарушителей ПДД

Житель Дачного проезда сообщил о колоннах нарушителей ПДД

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Туляк прислал в нашу традиционную рубрику «Накажи автохама» снимки, сделанные в частном секторе. На фото видно буквально колонну машин. По словам нашего читателя, такое здесь происходит регулярно.

колонна07112024.jpg

«Здравствуйте! Снято на 2-м Дачном проезде (район Щегловской засеки), 18.10.2024 каждый день проезд под знак 3.2(движение запрещено), а также 5.21 (сквозной проезд через жилую зону). На 1-м Дачном проезде отсутствуют тротуары, люди ходят среди машин меся грязь по дороге. Жители поселка не могут выбраться на работу из дома, по причине невозможности разъехаться с нарушителями — дорога шириной 1.5 метра. Неоднократно писали жалобы, но администрация города, района, ГИБДД и прокуратура бездействуют!», — утверждает автор снимков.

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/67/02/275c-12d1-478f-8d4b-a58a161b408b/a7b5a8fd-74e0-4b44-9e59-637a564cca3b.jpg

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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