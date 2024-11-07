Лебеди на пруду осенью: нуждаются они в помощи спасателей и волонтеров?

— Несколько дней туляки пересылают нам сообщения о трагической истории двух лебедей из Заокского района. Другие наблюдают уже четверых лебедей на Зайцевском пруду.

На видео здоровые птицы хорошо проводят время на ещё не замёрзших водоёмах. Но люди придумывают истории: лебёдка ранена, самец проявляет лебединую верность. Чёрных уток, плавающих за лебединой стайкой, сочли пуховыми птенцами, которые вывелись невовремя и неспособны к полёту.

Факт в том, что водоплавающие птицы могут задерживаться на водоёмах по пути миграции. Особенно, если место кормное или если есть подкормка от людей.

Переживать за таких птиц не нужно. Они не дураки, не вмерзнут в лёд и не дадут себя в обиду. Прежде чем пруд или река полностью замёрзнут, лебеди улетят.

Раньше мы выезжали на такие сообщения, но в этом нет смысла. Поймать лётного лебедя на воде невозможно даже из лодки.

Когда нужно помогать и обращаться к волонтёрам? Если лебедь ранен. Если у молодой птицы видны проблемы с развитием (в прошлом году, например, мы отлавливали рахитного лебедёнка с дефектным торчащим вбок крылом). Или если на пруду остаётся отлетевшая домашняя утка, например, индоутка (летают они отлично, но не выживают на морозе, отмораживают лапки).

А главная опасность для лебедей в Тульской области — это горе-охотники. Существуют устойчивые и неверные идеи о вредоносности лебедей. Якобы, лебеди, занимая пруд, уничтожают всё живое вокруг себя, топчут кладки других водоплавающих птиц, нападают на них. Я слышала эти дремучие сказки много раз. Создаётся впечатление, что большинство охотников готовы убить лебедя просто так, чтобы «помочь природе». Мы не раз лечили подстреленных лебедей из разных районов Тульской области — их тела даже не забирали, цель была именно уничтожить. По факту, уничтожать надо только такие вредные, неподтверждённые зоологами, мифы.

В тульском зооуголке дикие утки даже стремятся гнездиться ближе к лебедям, чтобы сильные птицы защищали их выводки от хищников своим присутствием.

Так что не стоит звонить во все инстанции, никто здоровых лебедей ловить не станет. Охраняйте лебедей и любуйтесь ими, не но подкармливайте. Распространяйте информацию о том, что они безопасны для других птиц, и, может, настанет время, когда у нас их перестанут убивать. А пока лебедь-шипун находится в Красной книге Тульской области.