В Новомосковске работник автосервиса угнал у клиентки Volvo

Фото Артёма Жильцова

Ранее мужчина уже был судим за разбой.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратилась 43-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё угнали автомобиль Volvo XC-90, который был припаркован около автосервиса на ул. Трудовые Резервы.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что иномарку угнал ранее судимый за разбой 37-летний работник автосервиса. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину уже вернули законной владелице.