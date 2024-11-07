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В Новомосковске работник автосервиса угнал у клиентки Volvo
Фото Артёма Жильцова

В Новомосковске работник автосервиса угнал у клиентки Volvo

Ранее мужчина уже был судим за разбой.

В дежурную часть ОМВД России по Новомосковску обратилась 43-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё угнали автомобиль Volvo XC-90, который был припаркован около автосервиса на ул. Трудовые Резервы.

Полицейские просмотрели записи с камер наблюдения и выяснили, что иномарку угнал ранее судимый за разбой 37-летний работник автосервиса. Злоумышленник был задержан и дал признательные показания.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Машину уже вернули законной владелице.

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