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Что нашли археологи на месте будущего строительства гостиницы в центре Тулы?
Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Что нашли археологи на месте будущего строительства гостиницы в центре Тулы?

Изыскания на участке между улицами Благовещенской, Союзной, Советской и Благовещенским переулком начались летом. 7 ноября специалисты подвели их итоги.

По словам археолога Александра Иншакова, был изучен исторический культурный слой XVI–XVIII вв. Он расположился на уровне от 2 до 3,2 м от уровня земли. Площадь раскопа составила более 5000 кв. м. На этой территории были сделаны порядка 500 индивидуальных и свыше 10 тысяч массовых находок.

Выявлено 532 археологических объекта, более 60 из них относятся к хозяйственным и жилым постройкам. Найдены 122 хозяйственные ямы, 11 колодцев, 348 столбовых ям, а также остатки деревянной уличной мостовой и частоколов.

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Среди находок – изразцы, украшения, иконы, металлические и керамические предметы быта. Одна из старейших находок — фрагмент печного изразца муравленного зеленого цвета, который можно датировать концом XVII - первой четвертью XVIII века.

– Особенность местной геологии: влажный слой позволяет дереву, коже, костным материалам хорошо сохраняться. Поэтому мы можем получить среди находок достаточно редкие вещи. Обнаружено много предметов из дерева, которые вызывают наибольший интерес. Сохранились деревянные срубы и самая яркая находка – остаток мостовой, вдоль которой размещена ограда из частокола, – сказал Александр Иншаков.

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Директор ГУК ТО «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Елена Шичанина отметила, что сейчас найденные артефакты обрабатывают, очищают и изучают. После того, как эти работы будут завершены, их передадут на постоянное хранение для показа в Тульское музейное объединение.

Жители и гости Тульской области смогут увидеть новые артефакты в музейных археологических экспозициях. Научные сотрудники музейного объединения подключатся к изучению новых коллекций и поделятся информацией об истории центра Тулы.

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