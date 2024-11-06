Туляк подхватил инфекцию в кафе «Хлеб да соль»: заведение закрыто на 30 суток

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При проверке в заведении были выявлены грубые нарушения санитарных норм.

Советский районный суд Тулы рассмотрел административное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических требований в кафе «Хлеб да соль», расположенном на ул. Гоголевской. Пять дней назад туда приехали сотрудники Роспотребнадзора. Поводом стало экстренное извещение об инфекционном заболевании у одного из посетителей.

Во время проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: сырые яйца хранились в горячем цехе и в коридоре, не соблюдались правила хранения овощей, полуфабрикатов и готовой продукции.

Склад давно не убирался, а внутренняя отделка производственных помещений устарела и загрязнена. Владелица кафе признала вину и пояснила, что уже занимается устранением всех недостатков. Суд назначил предпринимательнице наказание в виду приостановления деятельности заведения на 30 суток.