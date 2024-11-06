Почему растут цены на сливочное масло? Антимонопольщики проверят, обосновано ли подорожание

Фото Дмитрия Дзюбина.

Масло — новая нефть. Мемы про дорожающее космическими темпами сливочного масла расходятся в сети. На самом деле, ситуация невеселая.

Сливочное масло в 2024-м стало самым подорожавшим продуктом. По данным Туластата, по сравнению с сентябрем прошлого года масло прибавило в цене 28,8%.

И рост цен на продукт, судя по всему, продолжится.

«Осветите тему подорожания сливочного масла! — пишет нам подписчик в телеграм-канале. — В течении нескольких недель цена у всех розничных продавцов поднялась почти в два раза! Типа дефицит? Так? Такое разнообразие брендов, больше на сговор похоже».

Почему масло называют новой нефтью? Во-первых, из-за невеселых данных статистики. Сливочное масло подорожало больше всего не только в Туле, но и по всей стране, это и без всякой статистики ощутили россияне, а официально подтвердил Росстат.

Специалисты говорят: никакого сговора нет, масло дорожает по следующим причинам:

Рост себестоимости производства. Выросли затраты на закупку сырого молока и молочных жиров, зарплаты сотрудников; увеличилась кредитная нагрузка, подорожали обслуживание и ремонт оборудования и техники.

Выросли затраты на закупку сырого молока и молочных жиров, зарплаты сотрудников; увеличилась кредитная нагрузка, подорожали обслуживание и ремонт оборудования и техники. Рост спроса . С начала года продажи масла по федеральным сетям выросли более чем на 10%.

. С начала года продажи масла по федеральным сетям выросли более чем на 10%. Мировые цены. Они тоже растут, уже 11 месяцев подряд, из-за высокого импортного и внутреннего спроса, снижения запасов и сокращения поставок молока в Западной Европе.

Минсельхоз рассчитывает, что увеличение поставок из-за рубежа поможет снизить цены на сливочное масло в рознице. В Россию уже везут масло из Турции и ОАЭ, на очереди Индия и другие государства. В Госдуме отправили в Минэконоразвития письмо с предложением установить предельно допустимую розничную цену на сливочное масло. Но решение пока не принято.

Тем не менее производителей масла все же будут проверять. Ситуацию на запрос Myslo прокомментировали в ФАС России:

— В целях мониторинга цен на отдельные виды социально значимых товаров ФАС России направила запросы крупнейшим производителям сливочного масла.



Организации должны предоставлять в службу информацию о каждом планируемом повышении отпускных цен на указанную продукцию до конца 2024 года.

На основе представляемых данных служба проводит соответствующий анализ обоснованности повышения оптово-отпускных цен. Из уже представленной информации следует, что причиной роста оптово-отпускных цен на масло сливочное является рост его себестоимости, в том числе вследствие увеличения затрат на закупку сырого молока и молочных жиров.

В настоящее время ФАС России организована работа по заключению на региональном уровне соглашений органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации c хозяйствующими субъектами в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 26.04.2023 № 662.



В случае выявления необоснованного повышения цен ФАС России будет применять меры антимонопольного реагирования.