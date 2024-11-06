Владимир Путин присвоил тулякам почётные звания

В числе награждённых – два врача и преподаватель вуза.

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделом функциональной диагностики клинико-диагностического центра Тульской областной больницы Александру Мельникову и заместителю главврача Тульской областной стоматологической поликлиники Оксане Савельевой.

А заведующий кафедрой Новомосковского института (филиала) ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева» Александр Алексеев стал Заслуженным работником высшей школы Российской Федерации.