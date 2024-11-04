«Не жильё, а крыша над головой»: какие апартаменты можно купить в Туле

Фото: avito.ru

В Европе апартаментами принято называть помещение, включающее одну и более комнат для аренды или покупки. В России же это нежилые помещения, не относящиеся к жилому фонду, но имеющие необходимые условия для проживания.

В них невозможно зарегистрироваться по месту жительства, но при этом платежи за ЖКУ отсутствуют — ведь фактически помещение не является жильём. В Туле рынок апартаментов ограничивается маленькими «техническими» комнатками, переделанными владельцами под жилое помещение.

Один из владельцев такой «квартиры» описал её одной фразой: «Это не жильё, а крыша над головой». Апартаменты в Туле можно пересчитать по пальцам. Поэтому мы решили ограничиться минимальными критериями: прямой продажей и отсутствием проблем с документами. Поехали!

Первый, самый дешевый вариант, находится на ул. Демидовской. 10,1 кв. м, отдельный вход из подъезда. Окно выходит во двор, сделан косметический ремонт, можно заехать и жить.

Вот что пишет продавец: «Обустроена кухонная зона, санузел c душевой. Все коммуникации имеются (вода, свет, канализация). Продажа с мебелью и бытовой техникой». Цена — 1650000 рублей, возможен торг.

На 50 тысяч дороже стоит аналогичная по площади комнатка в девятиэтажке на ул. Пролетарской. Окна выходят во двор, есть холодильник и стиральная машина.

Текст объявления выглядит так: «В связи с переездом продаётся студия-апартаменты в самом центре Пролетарского района (район Площадки). Все, что на фото, остаётся новому владельцу».

У следующего варианта такая же площадь и такая же цена, но другая локация — он расположен в девятиэтажной в «панельке» на ул. Луначарского. В наличии мини-кухня, диван-кровать, шкаф-купе и необходимый минимум бытовой техники.

По словам владельца, этот объект идеально подходит как для себя, так и для сдачи долгосрочно или посуточно. В доме находится супермаркет, рядом остановка общественного транспорта, ко двору прилегает большая наземная парковка.

Апартаменты в доме на ул. Кирова почти вдвое больше предыдущих по площади — аж 19 кв. м. Они находятся на высоком первом этаже, окна выходят на солнечную сторону. Всё оборудовано для полноценного проживания, вся мебель и техника остаётся.

Санузел в плитке, батарея биметаллическая, окно — пластиковое. Через дорогу расположен супермаркет, рядом остановки автотранспорта (автолайн, трамвай, автобус). Цена тоже отличается от прежних — 2,3 млн рублей.

Последний вариант этой подборки — самый дорогой, но при этом самый «голый». Зато он уже похож на полноценную однокомнатную квартиру. 34 «квадрата», пятый этаж из шести. Дом находится на ул. Московской.

Апартаменты двухуровневые, с лестницей. На втором ярусе можно оборудовать спальное место. Этот вариант без ремонта, вместо реальных фотографий — слайды из дизайн-проекта. Ценник при этом довольно ощутимый — ровно 3 млн рублей.