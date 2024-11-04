На Приупской мужчина зверски забил другого ногами. Убийство попало на камеру видеонаблюдения

Происшествие сняла камера наблюдения у подъезда. По некоторым данным, конфликт произошел из-за женщины.

Как стало известно Myslo, утром 31 октября напротив третьего подъезда дома № 11-б по ул. Приупской между припаркованными автомобилями был найден изуродованный труп мужчины с размозженной головой.

Происшествие попало на камеру наблюдения. Мы не публикуем видео из этических соображений — слишком жестокое.

В 01.30 в кадр попали двое мужчин. Один свалил другого с ног сильным ударом. Тот завалился между машин, выронив из рук бутылку. Первый остервенело бил ногами упавшего прямо в голову. Отходил и возвращался, прыгал у оппонента на голове.

Позднее в кадре появилась женщина, которая пыталась увести агрессора, просила не бить лежащего мужчину. Но тот был непреклонным.

К утру избитый мужчина был уже мертв.

По информации Myslo, один из мужчин — военный, участник СВО. Возбуждено уголовное дело, которое расследуют военные следователи.