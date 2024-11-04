  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На Приупской мужчина зверски забил другого ногами. Убийство попало на камеру видеонаблюдения - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На Приупской мужчина зверски забил другого ногами. Убийство попало на камеру видеонаблюдения

На Приупской мужчина зверски забил другого ногами. Убийство попало на камеру видеонаблюдения

Происшествие сняла камера наблюдения у подъезда. По некоторым данным, конфликт произошел из-за женщины.

Как стало известно Myslo, утром 31 октября напротив третьего подъезда дома № 11-б по ул. Приупской между припаркованными автомобилями был найден изуродованный труп мужчины с размозженной головой.

Происшествие попало на камеру наблюдения. Мы не публикуем видео из этических соображений — слишком жестокое.

222.PNG

В 01.30 в кадр попали двое мужчин. Один свалил другого с ног сильным ударом. Тот завалился между машин, выронив из рук бутылку. Первый остервенело бил ногами упавшего прямо в голову. Отходил и возвращался, прыгал у оппонента на голове.

444.PNG

Позднее в кадре появилась женщина, которая пыталась увести агрессора, просила не бить лежащего мужчину. Но тот был непреклонным.

К утру избитый мужчина был уже мертв. 

По информации Myslo, один из мужчин — военный, участник СВО. Возбуждено уголовное дело, которое расследуют военные следователи.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 13:22 0
Другие статьи по темам
Событие
убийствоПриупская
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Демонстрации в Туле встретили «архиторопыгу»
На ул. Демонстрации в Туле встретили «архиторопыгу»
«Не жильё, а крыша над головой»: какие апартаменты можно купить в Туле
«Не жильё, а крыша над головой»: какие апартаменты можно купить в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.