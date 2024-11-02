С Днем народного единства, туляки!



Дмитрий Миляев,

губернатор Тульской области.

– Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник напоминает нам о великом подвиге народного ополчения, которое под предводительством Минина и Пожарского в судьбоносное для страны время отстояло независимость российского государства.

Мужество, сплоченность и патриотизм защитников Отечества служили примером для многих поколений россиян и сегодня помогают нам преодолевать трудности и идти вперед.

Уверен, что консолидация усилий общества перед лицом любых угроз и вера в свою страну останутся залогом суверенной и сильной России.

Желаю Вам здоровья, благополучия, всего самого доброго!



Илья Курилов,

генеральный директор ООО «ТОР».

– Уважаемые туляки!

От лица коллективов оборонных предприятий ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», а также от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник стал сегодня одним из символов обновленной России. Он обращает нас к переломным событиям в судьбе Отечества, напоминает о вековых традициях патриотизма, стойкости, согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Сегодня перед обществом стоят непростые и ответственные задачи, для решения которых необходимы гражданское мужество и сплоченность. Только совместными усилиями мы сможем укрепить оборонную мощь нашего государства, обеспечить его независимость. В единстве народов – наша общая ответственность за настоящее и будущее многонациональной России.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успешного осуществления всех начинаний!

Роман Чернышев,

и. о. управляющего директора АО «Конструкторское бюро

приборостроения им. академика А. Г. Шипунова»

– Дорогие туляки и жители области!

Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник для нас - особенный. Тула, как и вся Россия, представляет собой уникальный пример единения национальностей, религий,

культур, традиций. Величайшие победы, достижения далёкого и близкого прошлого стали возможны благодаря слиянию всех творческих ресурсов, интеллектуальных сил наших земляков, их самоотверженности и

героизма, единому стремлению к достижению общей цели.

Туляки вписали немало ярких и содержательных страниц в летопись

Отечества, передавая из поколения в поколение традиции верности и

беззаветного служения Родине. В их сохранении, развитии и заключена

духовная мощь России, объединяющая людей, связывающая эпохи.

Только вместе мы можем достойно отвечать на вызовы времени, защищать страну и соотечественников, отстаивать идеи добра и справедливости.

От души желаю всем доброго здоровья, благополучия, успехов, новых

побед и достижений во имя единства и процветания России!