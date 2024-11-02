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С Днем народного единства, туляки!

С Днем народного единства, туляки!

Официальные лица поздравляют жителей оружейной столицы с праздником.

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Дмитрий Миляев,
губернатор Тульской области.

– Уважаемые жители Тульской области!

Поздравляю вас с Днём народного единства! Этот праздник напоминает нам о великом подвиге народного ополчения, которое под предводительством Минина и Пожарского в судьбоносное для страны время отстояло независимость российского государства.

Мужество, сплоченность и патриотизм защитников Отечества служили примером для многих поколений россиян и сегодня помогают нам преодолевать трудности и идти вперед.

Уверен, что консолидация усилий общества перед лицом любых угроз и вера в свою страну останутся залогом суверенной и сильной России.

Желаю Вам здоровья, благополучия, всего самого доброго!

 

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Илья Курилов,
генеральный директор ООО «ТОР».

– Уважаемые туляки!

От лица коллективов оборонных предприятий ПАО «Императорский Тульский оружейный завод», АО «АК «Туламашзавод», АО «Тулаточмаш», а также от себя лично поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник стал сегодня одним из символов обновленной России. Он обращает нас к переломным событиям в судьбе Отечества, напоминает о вековых традициях патриотизма, стойкости, согласия всех людей на основе закона и справедливости.

Сегодня перед обществом стоят непростые и ответственные задачи, для решения которых необходимы гражданское мужество и сплоченность. Только совместными усилиями мы сможем укрепить оборонную мощь нашего государства, обеспечить его независимость. В единстве народов – наша общая ответственность за настоящее и будущее многонациональной России.

Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и успешного осуществления всех начинаний!

 

Роман Чернышев, 
и. о. управляющего директора АО «Конструкторское бюро
приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» 

– Дорогие туляки и жители области! 

Поздравляю вас с Днём народного единства! 

Этот праздник для нас - особенный. Тула, как и вся Россия, представляет собой уникальный пример единения национальностей, религий,
культур, традиций. Величайшие победы, достижения далёкого и близкого прошлого стали возможны благодаря слиянию всех творческих ресурсов, интеллектуальных сил наших земляков, их самоотверженности и
героизма, единому стремлению к достижению общей цели.

Туляки вписали немало ярких и содержательных страниц в летопись
Отечества, передавая из поколения в поколение традиции верности и
беззаветного служения Родине. В их сохранении, развитии и заключена
духовная мощь России, объединяющая людей, связывающая эпохи.
Только вместе мы можем достойно отвечать на вызовы времени, защищать страну и соотечественников, отстаивать идеи добра и справедливости.

От души желаю всем доброго здоровья, благополучия, успехов, новых
побед и достижений во имя единства и процветания России!

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Фотограф:
сегодня, в 09:35 −5
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