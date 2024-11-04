В Суворове неосторожный курильщик чуть не погиб в собственной квартире

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 3 ноября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажке на ул. Кирова в Суворове. Да пожарных расчёта прибыли на место всего через несколько минут.

Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте от МЧС России работали 9 человек и 2 единицы техники.

Пострадал мужчина, который был доставлен в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения. В квартире выгорел диван и постельные принадлежности на площади 5 кв. м. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении.

МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности: