В Суворове неосторожный курильщик чуть не погиб в собственной квартире

Вечером 3 ноября в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании квартиры в пятиэтажке на ул. Кирова в Суворове. Да пожарных расчёта прибыли на место всего через несколько минут.
Благодаря слаженным и профессиональным действиям огнеборцев пожар удалось оперативно ликвидировать. На месте от МЧС России работали 9 человек и 2 единицы техники.
Пострадал мужчина, который был доставлен в лечебное учреждение с отравлением продуктами горения. В квартире выгорел диван и постельные принадлежности на площади 5 кв. м. Предварительная причина пожара: неосторожное обращение с огнём при курении.
МЧС России напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности:
- не курите в постели,
- оборудуйте место для курения пепельницей,
- убедитесь, что полностью потушили сигарету,
- установите дома пожарный извещатель.