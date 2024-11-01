  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг

Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг

Тематический опрос Центробанка РФ может пройти каждый.

Регулятор предлагает гражданам и представителям бизнеса пройти опрос о безопасности онлайн-сервисов банков.

В частности, респондентам необходимо ответить, с какими видами кибермошенничества сталкивались за последний год, пострадали от действий аферистов или нет и как кредитные организации информировали их о правилах безопасного финансового поведения.

Банк России проводит «Опрос об удовлетворенности безопасностью банковских услуг», ежегодно. Исследование продлится до 24 ноября включительно.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте Центробанка, а также учтены в работе с поднадзорными организациями.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 21:21 −1
Другие статьи по темам
Событие
Банк РоссииЦентробанк РФопросбезопасность

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Где в Туле не будет света 2 ноября
Где в Туле не будет света 2 ноября
МЧС просит туляков убрать автомобили из-под деревьев: ночью Тулу накроет мощный ветер
МЧС просит туляков убрать автомобили из-под деревьев: ночью Тулу накроет мощный ветер
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.