Тулякам предлагают оценить безопасность финансовых услуг

Регулятор предлагает гражданам и представителям бизнеса пройти опрос о безопасности онлайн-сервисов банков.

В частности, респондентам необходимо ответить, с какими видами кибермошенничества сталкивались за последний год, пострадали от действий аферистов или нет и как кредитные организации информировали их о правилах безопасного финансового поведения.

Банк России проводит «Опрос об удовлетворенности безопасностью банковских услуг», ежегодно. Исследование продлится до 24 ноября включительно.

Результаты опроса будут опубликованы на сайте Центробанка, а также учтены в работе с поднадзорными организациями.