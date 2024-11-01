МЧС просит туляков убрать автомобили из-под деревьев: ночью Тулу накроет мощный ветер

Фото Алексея Пирязева.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 2 ноября на территории Тульской области сохранится усиление ветра западной четверти порывами 15-20 м/с, днем 2 ноября — порывами 13-18 м/с, во второй половине дня на дорогах местами гололедица.

Тульское МЧС России призывает быть осторожными и внимательными в связи со сложными погодными условиями:

При порывистом ветре: автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций, находясь на улице, обходить шаткие строения.

При гололедице водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по городскому телефону -"01» или с мобильного — «112» и «101».