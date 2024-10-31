С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов

Разработка реестра электронных повесток должна завершиться к 31 октября, а с 1 ноября Минобороны сможет его использовать: вносить и актуализировать данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки призывникам и вводить ограничительные меры против уклонистов.
В тестовом режиме реестр работает пока только для трех регионов — Рязанской и Сахалинской областей и Республики Марий Эл.
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Уведомления о новых записях в реестре воинского учета, включая сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах, будут приходить через госуслуги.
Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. Выезд из страны будет ограничиваться сразу.
Если не прийти в военкомат в назначенную дату, то также запретят:
- управлять транспортом;
- регистрировать транспорт и недвижимость;
- получать кредиты и займы;
- регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.
Все ограничения снимут в течение суток после явки в военкомат.