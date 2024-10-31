  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов
Фото Алексея Пирязева.

С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов

Тогда же призывникам начнут ограничивать выезд из страны.

Разработка реестра электронных повесток должна завершиться к 31 октября, а с 1 ноября Минобороны сможет его использовать: вносить и актуализировать данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки призывникам и вводить ограничительные меры против уклонистов.

В тестовом режиме реестр работает пока только для трех регионов — Рязанской и Сахалинской областей и Республики Марий Эл.

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки

Уведомления о новых записях в реестре воинского учета, включая сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах, будут приходить через госуслуги.

Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. Выезд из страны будет ограничиваться сразу.

Если не прийти в военкомат в назначенную дату, то также запретят:

  • управлять транспортом;
  • регистрировать транспорт и недвижимость;
  • получать кредиты и займы;
  • регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Все ограничения снимут в течение суток после явки в военкомат.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
Фотограф:
сегодня, в 12:02 −9
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
повесткивоенкоматпризывникиреестр

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле до 5 ноября ограничат движение на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна
В Туле до 5 ноября ограничат движение на участке от Оружейного переулка до улицы Коминтерна
На осенних каникулах в Тульской области трудоустроили около 800 школьников
На осенних каникулах в Тульской области трудоустроили около 800 школьников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.