С 1 ноября в России начнут рассылать электронные повестки из военкоматов

Фото Алексея Пирязева.

Тогда же призывникам начнут ограничивать выезд из страны.

Разработка реестра электронных повесток должна завершиться к 31 октября, а с 1 ноября Минобороны сможет его использовать: вносить и актуализировать данные о военнообязанных, рассылать электронные повестки призывникам и вводить ограничительные меры против уклонистов.

В тестовом режиме реестр работает пока только для трех регионов — Рязанской и Сахалинской областей и Республики Марий Эл.

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Уведомления о новых записях в реестре воинского учета, включая сведения о постановке на воинский учет и снятии с него, направлении повестки и временных ограничительных мерах, будут приходить через госуслуги.

Электронная повестка будет считаться врученной через семь дней после размещения в реестре. Выезд из страны будет ограничиваться сразу.

Если не прийти в военкомат в назначенную дату, то также запретят:

управлять транспортом;

регистрировать транспорт и недвижимость;

получать кредиты и займы;

регистрироваться в качестве ИП или самозанятого.

Все ограничения снимут в течение суток после явки в военкомат.